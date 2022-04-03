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Германия отказалась поставлять Украине БМП Marder

Власти Германии отказались поставлять Киеву запрошенные 100 БМП типа Marder

Фото: Sven Eckelkamp / Globallookpress.com

Власти ФРГ отказались предоставить Киеву 100 боевых машин пехоты (БМП) Marder германского производства, которые Министерство обороны Украины запросило на прошлой неделе. Об этом сообщила газета Die Welt со ссылкой на источники.

По данным издания, министр обороны Украины Алексей Резников запросил у Германии 100 БМП типа Marder и других тяжелых вооружений, однако не получил письменного ответа. Отмечалось, что министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт сообщила об отказе по телефону, объяснив решение тем, что ФРГ сама нуждается в запрашиваемых Киевом БМП.

В Минобороны ФРГ подтвердили, что вопрос поставки оружия обсуждался с Киевом, однако в настоящее время все машины БМП задействованы в рамках обязательств Германии в НАТО, поэтому решение должно приниматься в рамках альянса.

Ранее в апреле глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер заявила о том, что Германия обсудит с партнерами усиление экономических санкций против России.

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Дарья Рыбак
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