МИД Китая высмеял США за призывы принять чью-либо сторону

Представитель МИД КНР Лицзянь опубликовал карикатуру на США за призывы принять сторону

Представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь высмеял призыв США принять чью-либо сторону. Он опубликовал в Twitter карикатуру, передает РИА Новости.

«Когда США принуждают других принять чью-либо сторону, это на самом деле означает… "прими (мою) сторону!», — заявил дипломат.

На изображении, прикрепленном представителем МИД КНР к публикации, флаг США держит пистолет у виска другого человека.

1 апреля Лицзянь заявил, что односторонние санкции не только не решают существующие международные проблемы, но также создают новые. Он посоветовал США избавиться от «дурной привычки» угрожать санкциями по любому поводу и сделать что-то конкретное для решения кризиса на Украине.

