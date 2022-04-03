Патриарх Кирилл заявил о решающей роли России в разгроме фашизма

Патриарх Кирилл заявил, что Россия сломала хребет фашизму

Россия сыграла решающую роль в разгроме фашизма, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл после литургии в главном храме Вооруженных Сил страны, передает РИА Новости.

«Мы сломали хребет фашизму, который, несомненно, победил бы, если бы не Россия, если бы не подвиг нашего народа», — сказал он.

Патриарх также призвал на помощь Господа и помолился о мире на Украине.

24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине. Президент России Владимир Путин сообщил, что это было сделано по просьбе признанных ранее независимыми Донецкой и Луганской народных республик.

Позднее в тот же день патриарх Кирилл обратился к верующим России и Украины и призвал их сделать все во избежание жертв среди мирного населения, а также молиться о скорейшем восстановлении мира. Он выразил надежду на то, что православная вера, объединяющая оба народа, поможет ему преодолеть различия, приведшие к конфликту.