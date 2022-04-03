Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Патриарх Кирилл заявил о решающей роли России в разгроме фашизма

Патриарх Кирилл заявил, что Россия сломала хребет фашизму

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Россия сыграла решающую роль в разгроме фашизма, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл после литургии в главном храме Вооруженных Сил страны, передает РИА Новости.

«Мы сломали хребет фашизму, который, несомненно, победил бы, если бы не Россия, если бы не подвиг нашего народа», — сказал он.

Патриарх также призвал на помощь Господа и помолился о мире на Украине.

Материалы по теме:
Минобороны раскрыло потери российских войск на Украине. В ходе спецоперации погиб 1351 человек
Минобороны раскрыло потери российских войск на Украине.В ходе спецоперации погиб 1351 человек
25 марта
Завершился первый раунд российско-украинских переговоров. Они были сложными, но стороны наметили темы для будущих встреч
Завершился первый раунд российско-украинских переговоров.Они были сложными, но стороны наметили темы для будущих встреч
28 февраля

24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине. Президент России Владимир Путин сообщил, что это было сделано по просьбе признанных ранее независимыми Донецкой и Луганской народных республик.

Позднее в тот же день патриарх Кирилл обратился к верующим России и Украины и призвал их сделать все во избежание жертв среди мирного населения, а также молиться о скорейшем восстановлении мира. Он выразил надежду на то, что православная вера, объединяющая оба народа, поможет ему преодолеть различия, приведшие к конфликту.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
В США назвали условие для снятия санкций с России
В США назвали планы Байдена в украинском конфликте
«Оборотни» в московском метро рассмешили россиян
США решили позволить Украине самой определять свое будущее
Грузия не присоединится к санкциям против России
В НАТО рассказали о готовности быстро принять в альянс две страны
Патриарх Кирилл заявил о решающей роли России в разгроме фашизма
Генсек НАТО рассказал о подготовке десятков тысяч украинских военных
Байден перепутал самого себя с Мишель Обамой
Мартен Фуркад сообщил об оскорблениях в свой адрес из-за слов брата о россиянах
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.