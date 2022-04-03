В Госдуму внесут поправки в Уголовный кодекс за исполнение санкций в России

Сенатор Клишас сообщил, что в ГД внесут поправки в УК за исполнение санкций в России

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил в своем Telegram-канале, что в Госдуму будут внесены поправки в Уголовный кодекс за исполнение антироссийских санкций на территории России.

«Мы с коллегами из Госдумы завершили работу и в понедельник внесем поправки в Уголовный кодекс за исполнение ограничительных мер, введенных иностранными государствами (санкций) на территории Российской Федерации», — отметил сенатор.

Клишас выразил надежду на оперативное рассмотрение предложенных нововведений законодательным органом.

Предложение ввести уголовное наказание для руководства иностранных компаний, которые примут решение исполнять антироссийские санкции, 14 марта высказал секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Он заявил, что данная мера является вполне обоснованной, поскольку исполнение западных рестрикций приведет к прямому ухудшению экономической ситуации внутри страны.

