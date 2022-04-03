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Гуманитарные колонны не смогли вовремя добраться до Мариуполя

Колонны с гуманитарной помощью из Запорожья не добрались вовремя до Мариуполя из-за МККК

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Колонны с гуманитарной помощью из Запорожья не смогли вовремя добраться до Мариуполя 1 и 2 апреля из-за действий Международного Комитета Красного Креста (МККК). Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев, передает РИА Новости.

По его словам, на маршруте движения сотрудники МККК делали непреднамеренные остановки, на закрепленных автомобилях с символикой МККК отрывались от основной колонны, уезжали, а после этого возвращались.

Как пояснил Мизинцев, из-за этого транспорт не смог прибыть в Мариуполь, к вечеру 1 апреля машины доехали лишь до промежуточного пункта. На следующий день колонна из 15 автобусов не доехала даже до этой цели.

Генерал обратил внимание МККК на недопустимость деструктивных действий при организации эвакуации беженцев. Он добавил, что бойцы нацбатальонов также срывали работу гуманитарной миссии.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции по защите Донбасса. Ее целью он назвал денацификацию и демилитаризацию Украины. После этого ряд западных стран ввели санкции против Москвы.

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Марина Совина
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