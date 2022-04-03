Новый маршрут для школьников разработали в Калужской области

В Калужской области появилась экскурсионная программа по экспозиции «Победы Маршал»

В Калужской области разработали и запустили новый туристический маршрут для школьников, посвященный маршалу Георгию Жукову. Как уточнила в беседе с ТАСС гендиректор агентства по развитию туризма региона Татьяна Каледина, новая экскурсионная программа включает патриотический квест.

«В филиале Музея Победы "Музей Георгия Константиновича Жукова" дан старт совместного проекта Музея Победы и правительства Калужской области, разработана новая экскурсионная программа с игровыми элементами по основной экспозиции "Победы Маршал"», — сообщила собеседница агентства, указав, что в ходе экскурсии учащимся расскажут о судьбе Жукова, а также предложат посетить его дом и пройти квест.

По словам Калединой, проект рассчитан на три месяца. За это время бесплатную экскурсию посетят более двух тысяч школьников.

Филиал Музея Победы «Музей Жукова» находится в Жукове — районном центре Калужской области. Современный музейный комплекс включает основное здание музея, архитектурно-скульптурную композицию «Родина Маршала Г.К. Жукова», а также реконструированный дом полководца, который находится в трех километрах от города в деревне Стрелковка, где 1 декабря 1896 года маршал появился на свет.

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