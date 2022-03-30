В Перми разработали цикл бесплатных экскурсий по городу

В Перми проведут 14 бесплатных экскурсий, посвященных истории города

К 300-летию Перми разработали цикл из 14 бесплатных экскурсий по городу, посвященных его истории. Об этом сообщает «Интерфакс».

Так, экскурсии начнут проводить с июня 2022 года и продолжат в течение юбилейного 2023 года. Большинство из них — пешеходные, однако жителям и гостям города также предложат прогулку на электросамокатах по одной из центральных улиц Перми.

Экскурсоводы расскажут об истории Перми — например, о визитах представителей Императорского дома, а также об известных художниках и писателях, чьи жизни связаны с городом.

Ранее в марте сообщалось, что в Пермском крае планируется запустить туристический маршрут по старинным городам региона, среди которых Чердынь, Березники, Красновишерск, а также родовое гнездо Строгановых — Усолье. Некоторые маршруты доступны путешественникам уже сейчас. Так, туристы могут отправиться на вертолетную экскурсию на гору Маньпупунер или на перевал Дятлова.