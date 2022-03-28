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Россиянам предложат маршрут по старинным городам Прикамья

В Пермском крае создает туристический маршрут по старинным городам

Фото: Всесезонный курорт «Губаха»

В Пермском крае планируется запустить туристический маршрут по старинным городам региона. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Махонин, передает «Российская газета».

По словам главы Прикамья, данный маршрут разрабатывается в рамках проекта «Доступный Урал». «Можно будет посетить старинные города Прикамья: Чердынь, Березники, Красновишерск, а также родовое гнездо Строгановых — Усолье. Оно известно еще и тем, что отсюда Ермак отправился на покорение Сибири», — рассказал Махонин.

Он добавил, что на данный момент гостям и жителям края уже доступны другие маршруты. В частности, путешественникам предлагается отправиться на вертолетную экскурсию на гору Маньпупунер или на перевал Дятлова, а также присоединиться к речным сплавам.

Как отметил губернатор, благодаря реализуемым в регионе проектам уже в ближайшие годы туристический потенциал Пермского края удастся вывести на новый уровень. Так, к 2030 году турпоток в крае должен вырасти до 1,5 миллиона человек в год, заверил Махонин.

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Варвара Кошечкина
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