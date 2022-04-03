Женщина заказала платье в интернете и рассмеялась во время примерки

Блогерша заказала платье в интернет-магазине H&M и рассмеялась во время примерки

Покупательница заказала платье в интернет-магазине H&M и рассмеялась во время его примерки. Соответствующий ролик появился в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На размещенных в сети кадрах блогерша Меган Ким продемонстрировала на камеру новую вещь. Речь идет о белом хлопковом платье длины миди с цветочным принтом. В шуточном ролике женщина сняла себя на фоне фотографии средневековой таверны и сравнила себя с жительницей деревни 1600 года.

«Когда ты пытаешься надевать красивые летние платья так же, как все остальные девушки, но у тебя лишь получается выглядеть как девка из таверны 1600-х годов», — подписала она публикацию. Пользователей сети рассмешил ролик Ким, и они принялись шутить над ее внешним видом в комментариях к публикации.

«Боже, ты само совершенство! Ты выглядишь потрясающе!», «Боже, я постоянно сталкиваюсь с похожей проблемой», «Я сейчас умру от смеха!», «А можно познакомиться с этой девкой из таверны?», «Меган, ты просто сделала мой день», — высказывались юзеры.

В январе девушка купила верхнюю одежду в интернет-магазине Pretty Little Thing и рассмеялась во время примерки из-за его отличия в реальности от заявленного на сайте фото. Пользовательница сети Сериз Линч разместила видео, где поделилась историей о своем неудачном онлайн-шопинге. Сначала героиня материала показала фото желаемого товара на сайте, а затем сняла себя во время примерки.