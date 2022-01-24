Отличие тренча на фото в сети от реальности рассмешило девушку во время примерки

Девушка купила верхнюю одежду в интернет-магазине Pretty Little Thing и рассмеялась во время примерки из-за его отличия в реальности от заявленного на сайте фото. На ее ролик в TikTok обратили внимание журналисты The Sun.

Пользовательница сети Сериз Линч (Cerise Lynch) разместила видео, где поделилась историей о своем неудачном онлайн-шопинге. Сначала героиня материала показала фото желаемого товара на сайте. Речь идет об оранжевом кожаном тренче длиной чуть ниже колен. Затем девушка сняла себя во время примерки: на кадрах видно, что Линч прислали мятый наряд чересчур яркого цвета, за счет которого он напомнил ей униформу уборщиков.

По словам блогерши, она хотела найти яркие вещи для того, чтобы разнообразить свой гардероб. Публикация стала вирусной и набрала десятки тысяч просмотров. Зрители принялись критиковать бренд в комментариях. «PLT такой мусор», «Лучшее видео, которое я видела за весь день», «Выглядит действительно нелепо», «Причина, по которой я ненавижу онлайн-шопинг», — высказывались они.

Ранее в январе другая девушка заказала вечерний наряд на сайте Asos и сконфузилась во время примерки. Аликс (Alix) объяснила, что купила для особого случая светло-серое мини-платье с глубоким декольте, объемными рукавами и блестящими аппликациями. Однако курьер привез мешковатое платье, которое просвечивало грудь и нижнее белье героини материала.