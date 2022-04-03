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В ЛНР оценили призывы мэра Днепра к убийству русских

Представитель ЛНР Мирошник назвал призывы мэра Днепра убивать русских недопустимыми

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Призывы мэра украинского Днепра Бориса Филатова «убивать [русских] нелюдей по всему миру» недопустимы в тот момент, когда идут переговоры о перемирии. Об этом заявил дипломатический советник главы ЛНР Родион Мирошник, передает РИА Новости.

Представитель республики напомнил, что ранее Филатов призывал Киев на переговорах «обещать (ДНР и ЛНР) все, а потом вешать». Он задался вопросом, нужно ли Луганску и Донецку хотеть договариваться с такими властями Украины. «И весь мир хочет их видеть бегающими у себя и убивающими русских?!», — добавил он.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать призыв Филатова к убийству россиян. Он поручил возбудить уголовное дело и дать правовую оценку высказываниям.

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Марина Совина
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