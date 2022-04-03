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В ДНР заявили об уничтожении 37 украинских солдат

Народная милиция ДНР сообщила об уничтожении 37 украинских солдат, танка и двух БМП

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

С начала суток 3 апреля военнослужащие Донецкой народной республики (ДНР) уничтожили 37 украинских солдат, один танк и две боевые машины пехоты (БМП). Об этом заявили в Telegram-канале Народной милиции ДНР.

В ведомстве также сообщили об уничтожении склада ракетно-артиллерийского вооружения противника. Также была захвачена одна самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика». При этом сообщается о гибели шестерых военных армии ДНР и 20 раненых.

По данным Народной милиции, за сутки пятеро военнослужащих 56-й мотопехотной бригады и трое военнослужащих 25-й воздушно-десантной бригады Украины добровольно сложили оружие и перешли на сторону ДНР.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о создании в республике Государственного комитета обороны. Задачами Госкомитета станут координация государственных органов ДНР в условиях военного положения, поддержание условий для сохранения жизни и здоровья населения, а также оперативное восстановление систем жизнеобеспечения.

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Виктория Кондратьева
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