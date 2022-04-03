В ДНР создадут Госкомитет обороны республики

Глава ДНР Пушилин подписал указ о создании Государственного комитета обороны республики

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин подписал указ о создании в республике Государственного комитета обороны. Соответствующий указ был опубликован на сайте главы ДНР.

Согласно документу, Пушилин также распорядился утвердить состав ведомства и положение о Госкомитете обороны ДНР.

Задачами Госкомитета станут координация государственных органов ДНР в условиях военного положения, поддержание условий для сохранения жизни и здоровья населения, а также оперативное восстановление систем жизнеобеспечения на территории республики. Кроме того, комитет берет на себя создание государственных органов и органов управления, организацию производства продуктов военного назначения и перевод экономики на работу в военных условиях, говорится в положении.

В нем также отмечается, что Госкомитет будет принимать все оперативные решения, касающиеся организации обороны ДНР и территорий, освобожденных в ходе военной спецоперации.

Председателем Госкомитета обороны станет сам Пушилин.

31 марта глава ДНР подписал указ о создании администрации города Мариуполя. В документе отмечается, что администрация будет обеспечивать «законность и порядок, нормальную жизнедеятельность, а также функционирование предприятий, учреждений, организаций и иных объектов на территории освобожденных населенных пунктов, ранее временно находившихся под контролем Украины».

Тем временем власти Киева учредили в городе военную комендатуру. Соответствующее распоряжение подписал глава столичной городской военной администрации Николай Жирнов. Ведомство будет следить за порядком во время комендантского часа, установлением специального режима светомаскировки, а также координировать действия силовиков и органов местной власти.