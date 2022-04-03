В провинции Цзянсу в Китае выявили новый подвариант омикрон-штамма COVID-19

В Китае выявили новый подвариант омикрон-штамма COVID-19, передает Global Times.

По информации издания, на востоке Китая, в провинции Цзянсу 28 марта обнаружен подвариант ВА 1.1. Чтобы узнать о нем больше и провести исследования, потребуется время, заявили в Центре по контролю и профилактике заболеваний.

Ранее более половины россиян — 7 из 10 — заявили, что у них отсутствует страх перед наступлением новой волны коронавируса. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса по подбору вакансий SuperJob. Согласно исследованию, 26 процентов респондентов рассказали, что по-прежнему испытывают страх из-за пандемии, а три процента признались, что сильно боятся COVID-19.