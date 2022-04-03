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Более половины россиян заявили об отсутствии страха перед новой волной COVID-19

SuperJob: 7 из 10 россиян не боятся наступления новой волны коронавируса

Фото: Shutterstock

Более половины россиян — 7 из 10 — заявляют, у них отсутствует страх перед наступлением новой волны коронавируса. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса по подбору вакансий SuperJob, которые имеются в распоряжении РБК.

Согласно исследованию, 26 процентов респондентов рассказали, что по-прежнему испытывают страх из-за пандемии, а три процента признались, что сильно боятся COVID-19.

При этом чаще всего по поводу распространения заболевания переживают жители Москвы и Казани (38 и 34 процента соответственно). Меньше всего тревожатся из-за очередного роста числа инфицированных в Северной столице (19 процентов). Также стало известно, что женщины заявляли о страхе перед новой волной чаще мужчин (36 и 25 процентов соответственно).

Отмечается, что в апреле 2021 года о боязни коронавируса заявляли 40 процентов опрошенных россиян. Спустя пять месяцев их количество снизилось до 34 процентов.

2 апреля профессор вирусологии, доктор биологических наук Александр Чепурнов спрогнозировал, что в скором времени в России начнется новая волна COVID-19. По его мнению, наступить она должна примерно через месяц, а причиной этому является распространение штамма ВА.2 — стелс-омикрона, рост заболеваемости которого наблюдается в других странах.

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Варвара Кошечкина
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