Песков назвал Лондон оазисом для преступников, который не собирается их выдавать

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал Лондон оазисом для преступников. Его цитирует РИА Новости.

«Ушла Чечня, появился (Александр - прим. «Ленты.ру») Литвиненко, я очень хорошо помню: пресс-конференция с надрывом, вопросы журналистов, значит, отравили Литвиненко. Причем здесь мы, в Лондоне собирается вся шваль которая где-то наворовала деньги, и эта шваль собиралась там последние 20 лет. Наворовал деньги - в Лондон - почет и уважение, почетный вор, сидишь, тратишь наворованные деньги», — заявил Песков.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Лондон не собирается выдавать никого из этих людей и не сотрудничает с российскими правоохранителями. «Ну вот такой оазис для преступников», — добавил он.

Песков также напомнил, что на Западе Россию «критиковали за Чечню» и не хотели замечать терроризм или слушать президента Владимира Путина, предупреждавшего об угрозе.