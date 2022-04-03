Песков отказался считать врагами государства покинувших Россию знаменитостей

Песков не считает врагами государства известных лиц, которые испугались и покинули Россию

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире телеканала «Беларусь 1» отказался считать врагами государства знаменитостей, которые испугались или не поняли спецоперацию на Украине и покинули Россию.

Собчак, Ургант, Тодоренко — они же не враги государства… У нас есть люди, которые испугались, вот когда все началось — они испугались Дмитрий Песков официальный представитель Кремля

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что все эти известные лица поступили по-разному, кто-то заявил об отъезде в длительный отпуск, кто-то назвал иную причину, однако они не являются врагами государства.

Ранее Песков рассказал, что заявление президента Владимира Путина о «самоочищении» России касалось людей, которые бегут из страны на фоне специальной операции.

16 марта Путин в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержки регионов заявил, что в России сейчас происходит самоочищение общества. По мнению главы государства, такой процесс только укрепит Россию и позволит гражданам противостоять любым внешним вызовам.

2 марта в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что Ксения Собчак якобы эмигрирует из России. Утверждалось, что журналистка собирается вылететь в Стамбул. В тот же день телеведущая опровергла эти данные. Она сообщила, что действительно отправляется в поездку, однако уточнила, что путешествие запланировано давно на время отпуска.

Настоящие враги государства

Песков заявил, что настоящими врагами государства являются те, кто стал нападать на российских военных в связи с проведением спецоперации на Украине. Он подчеркнул, что с такими людьми Россия будет бороться.

Да, есть те люди, которые не просто не поняли, не просто испугались, но которые стали хаять власть, которые стали нападать на наших героев военных. Вот это — враги государства, и с ними мы будем бороться Дмитрий Песков официальный представитель Кремля

Официальный представитель Кремля добавил, что эти деятели никогда не получат доступ к государственному финансированию, в том числе грантам, съемкам в фильмах на средства бюджета, ролям в театрах.

1 апреля спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что критикующим действия России государственным служащим следует оставить посты. Он предложил обсудить с профильными министерствами возможность кадровых решений в отношении таких госслужащих. По мнению чиновника, бюджетники, осуждающие Россию, имеют проблемы с совестью.

«Ургант — большой патриот»

Песков заявил, что телеведущий Иван Ургант является большим патриотом, и призвал не клеветать на людей и не записывать их в «пятую колонну».

Я очень хорошо знаю Урганта, он большой патриот. У него может быть своя точка зрения. Не нужно клеветать на людей, не нужно записывать их в «пятую колонну», ни в коем случае Дмитрий Песков официальный представитель Кремля

О том, что ведущий «Вечернего Урганта» уехал из России, сообщалось 11 марта. Источник, близкий к Урганту, рассказал, что телеведущий отправился вместе с женой и детьми в Израиль, чтобы отдохнуть. Позднее стало известно о том, что он вернулся домой.

Ведущая одной из рубрик программы «Вечерний Ургант» на Первом канале Алла Михеева прокомментировала отъезд своего коллеги. Она предположила, что Ургант поехал в Израиль лечиться.

Перед этим предположения об эмиграции опроверг телеведущий Дмитрий Шепелев, известная российская телеведущая и актриса Юлия Меньшова и актер и бывший член жюри КВН Леонид Ярмольник. Последний заявил, что действительно находится в латвийской Юрмале, но навещает там родных.

15 марта стало известно, что известная ведущая телеканала НТВ Лилия Гильдеева покинула Россию. Уточнялось, что она также уволилась с НТВ. О временном отъезде из страны рассказал популярный блогер Данила Поперечный.

