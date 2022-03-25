Отец Ивана Урганта сообщил, что телеведущий вернулся в Россию

Ведущий программы «Вечерний Ургант» на Первом канале Иван Ургант вернулся в Россию. Об этом сообщил его отец, актер театра и кино Андрей Ургант, пишет KP.RU.

Отец Урганта заявил, что сейчас телеведущий вместе с семьей находится в Москве. «Никуда он не уехал», — отметил он.

По словам актера, сам он сейчас находится в Санкт-Петербурге. «Я живу в Петербурге. И сейчас я, естественно, в Петербурге, а где мне еще быть? Я и не уезжал никуда», — сказал Ургант-старший.

Об отъезде ведущего программы «Вечерний Ургант» из России стало известно 11 марта. Источник, близкий к телеведущему, сообщил, что он отправился в Израиль с семьей. Позднее Ургант прокомментировал информацию о своем отъезде. Он рассказал, что поехал в Израиль, чтобы отдохнуть с семьей, и заверил, что в скором времени вернется в Россию.

25 февраля Первый канал объявил об изменениях в сетке вещания в пользу общественно-политических программ. Вместо развлекательного шоу «Вечерний Ургант» и ряда других передач начали показывать программы, посвященные актуальной повестке. На фоне этого в сети распространились слухи о том, что шоу «Вечерний Ургант» могут закрыть. Позднее эту информацию опровергла пресс-служба Первого канала.