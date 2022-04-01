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Ведущая Первого канала прокомментировала отъезд Урганта из России

Телеведущая Михеева предположила, что Ургант поехал в Израиль подлечить суставы

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Ведущая одной из рубрик программы «Вечерний Ургант» на Первом канале Алла Михеева прокомментировала отъезд своего коллеги Ивана Урганта из России. Ее слова передает портал WomanHit.ru.

Михеева предположила, что Ургант поехал в Израиль лечиться. «Он человек взрослый, может, ему нужно было подлечить суставы», — уточнила она.

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О том, что ведущий «Вечернего Урганта» уехал из России, сообщалось 11 марта. Источник, близкий к Урганту, рассказал, что телеведущий отправился вместе с женой и детьми в Израиль, чтобы отдохнуть. Позднее стало известно о том, что он вернулся домой.

На фоне отъезда Урганта в ряде СМИ распространились слухи о том, что в начале осени на Первом канале вместо «Вечернего Урганта» покажут новое развлекательное шоу. Также утверждалось, что ведущим нового проекта станет юморист Гарик Мартиросян. Это сообщение вскоре опроверг сам Ургант. «Не верьте слухам!» — сказал он.

25 февраля Первый канал объявил об изменениях в сетке вещания. Представители телеканала рассказали, что сделают упор на показ общественно-политических программ. Помимо «Вечернего Урганта», из эфира на время убрали развлекательные шоу «Кто хочет стать миллионером?», «Точь-в-точь», «Сегодня вечером», КВН и ряд других передач.

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Олег Давыдов
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Ведущая Первого канала прокомментировала отъезд Урганта из России
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