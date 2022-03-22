Ургант прокомментировал слухи о своей замене на Первом канале

Ургант опроверг слухи о том, что Мартиросян заменит его в вечернем шоу на Первом канале

Телеведущий Иван Ургант прокомментировал слухи о том, что его программе «Вечерний Ургант» на Первом канале готовят замену, а ведущим нового проекта станет юморист Гарик Мартиросян. Его слова передает «Газета.Ru».

Ургант опроверг сообщения о своей замене на Первом канале. «Не верьте слухам!» — сказал он.

При этом ведущий затруднился ответить на вопрос, когда в эфире покажут новые выпуски «Вечернего Урганта». Он признался, что сам ждет их выхода.

Ранее «Экспресс-газета» опубликовала статью, в которой утверждается, что в начале осени на Первом канале покажут новое шоу вместо «Вечернего Урганта». Также в материале говорится, что ведущим проекта станет Мартиросян.

До этого стало известно, что Ургант покинул Россию. Уточнялось, что телеведущий отправился с семьей в Израиль. Позднее шоумен объяснил, что поехал вместе с родственниками в отпуск, и пообещал в скором времени вернуться в Россию.