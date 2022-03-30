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Известная телеведущая прокомментировала слухи об эмиграции из России

Ведущая Меньшова опровергла слух об эмиграции из России и заявила, что находится в Москве

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Известная российская телеведущая и актриса Юлия Меньшова прокомментировала слухи о своей эмиграции из России. В разговоре с изданием Teleprogramma она опровергла заявления о том, что покинула страну.

«Хочу сказать, что я [нахожусь] в Москве», — подчеркнула Меньшова. Другие подробности телеведущая не сообщила.

О том, что звезда могла уехать из России, СМИ рассказали 29 марта. Сообщалось, что на ее предполагаемую эмиграцию намекнул ведущий Отар Кушанашвили. В эфире своего видео на YouTube шоумен заявил, что Меньшова «уже далеко». При этом Кушанашвили не пояснил, что имел в виду этой фразой.

Ранее также стало известно, что уезжавший из России шоумен Иван Ургант вернулся в Москву. Об этом сообщил его отец, актер театра и кино Андрей Ургант.

Перед этим предположения об эмиграции опроверг телеведущий Дмитрий Шепелев. Он отметил, что ему поступает много вопросов об отъезде из России.

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Маргарита Щигарева
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