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В России резко рухнули продажи смартфонов

Продажи смартфонов в России сократились в два раза из-за подорожания гаджетов на 30–50%

Фото: Pixabay

В России сократились продажи смартфонов. С 14 по 20 февраля в стране были куплены 744 тысячи аппаратов, а уже с 7 по 13 марта — всего около 380 тысяч устройств. Такую тенденцию связывают с подорожанием гаджетов на 30–50 процентов и уменьшением их ассортимента, пишут «Известия» со ссылкой на компании-партнеры нескольких производителей электроники.

Отмечается, что с 21 по 27 февраля продажи смартфонов в стране составили 703 тысячи аппаратов, на следующей неделе они сократились до 476 тысяч, а с 7 по 13 марта — резко рухнули до 380 тысяч. Таким образом, по сравнению с последней неделей перед спецоперацией России на Украине продажи гаджетов сократились почти в два раза.

Эти данные подтвердил источник в иной розничной сети. Согласно предварительным данным, число проданных смартфонов в России в марте снизилось на 18 процентов по сравнению с тем же периодом в прошлом году, заявили в МТС. При этом в первом квартале 2022 года рынок в натуральном выражении увеличился на 1,5 процента, добавил представитель оператора.

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Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин объяснил, что падение продаж смартфонов связано с ажиотажным спросом на них в феврале. Те россияне, которые хотели приобрести технику, успели совершить покупки в первые недели после введения санкций против страны. На данный момент покупательская активность стала более слабой.

«При этом часть наименований электроники исчезла из магазинов, а цены выросли на 30–300 процентов. Так, например, подорожали внешние жесткие диски, смартфоны выросли в цене на 30–50 процентов. В целом ситуация напоминает начало 2015 года — во время резкого скачка курса валют в конце 2014 года люди ажиотажно скупали электронику, в том числе смартфоны. После этой скупки спрос соответственно упал», — напомнил эксперт.

Специалисты полагают, что по итогам 2022 года спрос на смартфоны в России может сократиться вдвое. Поддержать эту отрасль смогут поставки из Китая, Индии и Вьетнама.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Марина Совина
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