Названо число пострадавших при взрыве в ночном клубе в Баку

Генпрокуратура Азербайджана сообщила о 31 пострадавшем при взрыве в ночном клубе в Баку

Генпрокуратура Азербайджана назвала число пострадавших при взрыве в ночном клубе в Баку, по ее информации, ранения разной степени тяжести получил 31 человек, по меньшей мере один погиб, передает ТАСС.

Взрыв прогремел 3 апреля около 3:00 по местному времени (2:00 мск) на улице Тарлана Алиярбекова в Сабаильском районе столицы. На месте происшествия работают сотрудники прокуратуры, МВД, МЧС и других ведомств.

В Минздраве Азербайджана сообщили, что 24 человека были госпитализированы, шестеро находятся в тяжелом состоянии. Еще семь пострадавших отправились домой после оказания им первой помощи.

О взрыве в ночном клубе LocationBaku в Баку стало известно в ночь на 3 апреля. Предварительной причиной происшествия была названа утечка газа. Изначально сообщалось о трех погибших.

