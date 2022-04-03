В ночном клубе Баку произошел взрыв

В Баку произошел взрыв в ночном клубе, известно о трех погибших

В столице Азербайджана Баку произошел взрыв в ночном клубе, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на местные СМИ.

Происшествие случилось в ночном клубе LocationBaku в столице страны. Предварительная причина — утечка газа. Уже известно о трех погибших, на месте работают спасатели.

В конце декабря прошлого года в центре Баку возле отеля Flame Towers произошел взрыв, по предварительным данным, вызванный утечкой газа. Взрыв серьезно повредил несколько припаркованных у гостиницы автомобилей, пострадали и были госпитализированы два человека.