В ночном клубе Баку произошел взрыв
В Баку произошел взрыв в ночном клубе, известно о трех погибших
В столице Азербайджана Баку произошел взрыв в ночном клубе, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на местные СМИ.
Происшествие случилось в ночном клубе LocationBaku в столице страны. Предварительная причина — утечка газа. Уже известно о трех погибших, на месте работают спасатели.
В конце декабря прошлого года в центре Баку возле отеля Flame Towers произошел взрыв, по предварительным данным, вызванный утечкой газа. Взрыв серьезно повредил несколько припаркованных у гостиницы автомобилей, пострадали и были госпитализированы два человека.