Назван полезный для профилактики рака, высокого холестерина и диабета продукт

Ученые заявили, что артишоки эффективны для профилактики ряда опасных заболеваний

Ученые назвали продукт, употребление которого может помочь человеку прожить до глубокой старости. По их мнению, артишоки имеют большое количество разнообразных полезных свойств, благодаря чему они очень эффективны для профилактики ряда опасных заболеваний, сообщает «Медик Форум».

«Благодаря противораковым свойствам, способностям снижать уровень холестерина и наличию соединений, снижающих возрастные заболевания, употребление артишоков может стать вашим способом прожить более долгую и здоровую жизнь», — заявили эксперты.

Отмечается, что овощ богат фитонутриентами, в связи с чем прекрасно подходит для профилактики таких смертельно опасных паталогий, как рак, болезни сердца, дисфункция печени, высокий уровень холестерина или диабет. Благодаря мощным антиоксидантам полифенольного типа, его используют для профилактики и лечения рака предстательной железы, рака молочной железы и лейкемии.

Также в артишоках содержится много калия, что помогает регулировать кровяное давление. Наконец, в их состав входит хлорогеновая кислота, которая способна снижать уровень плохого холестерина, тем самым предоставляя организму дополнительную защиту от гипертонии и прочих болезней сердца, заключили специалисты.

Ранее главный эндокринолог департамента здравоохранения столицы Михаил Анциферов рассказал о вреде сахара, меда, варенья и соков для людей с сахарным диабетом. По словам специалиста, в этих продуктах содержится большое количество легкоусвояемых углеводов, которые приводят к резкому повышению сахара в крови.