Эндокринолог назвал вредные и полезные продукты при диабете
Главный эндокринолог департамента здравоохранения столицы Михаил Анциферов рассказал о вреде сахара, меда, варенья и соков для людей с сахарным диабетом. Его слова приводит РИА Новости.
По словам специалиста, в этих продуктах содержится большое количество легкоусвояемых углеводов, которые приводят к резкому повышению сахара в крови. Также Анциферов рекомендовал не злоупотреблять продуктами, богатыми животными жирами — салом, копчеными колбасами и жирными сортами мяса.
Полезными эндокринолог назвал овощи, за исключением картофеля и зрелых бобовых, богатые клетчаткой фрукты, индейку, рыбу, нежирные сорта мяса, белок яйца и нежирный творог.
Также, говоря об опасности сахара, специалист напомнил, что его исключение из рациона — обязательное условие лечения сахарного диабета. Лучше альтернативой Анциферов назвал аспартам, сукралозу, сахарин, цикламат, которые, в отличие от фруктозы, не содержат калорий и не вызывают повышение сахара крови.
Ранее американские диетологи назвали пять продуктов для завтрака, которые, по их мнению, являются самыми вредными для здоровья. К ним отнесли сладкие хлопья, сладкую выпечку, сладкие кофейные напитки, бекон и колбасы.