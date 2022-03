Диетологи назвали пять самых вредных продуктов для завтрака

ETNT: врач Д'Анджело уверена, что выпечка на завтрак может стать причиной диабета

Американские диетологи назвали пять продуктов для завтрака, которые, по их мнению, являются самыми вредными для здоровья. Об этом сообщает Eat This, Not That! (ETNT).

«Сладкие хлопья для завтрака обычно содержат очень много сахара и мало белка. Это означает, что они серьезно повышают уровень глюкозы в крови, но вы при этом остаетесь голодным», — уверена Кортни Д'Анджело. По тем же причинам диетолог не советует есть на завтрак пончики и сладкую выпечку.

Эти продукты не только очень калорийны, но и вызывают резкий подъем уровня глюкозы в крови с последующим его падением, что приводит к желанию съесть еще больше сладкого. Такие «качели», по мнению врача, могут навредить даже очень здоровому организму и стать причиной развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, особенно если есть выпечку каждый день.

Доктор медицинских наук Дана Эллис Ханнес добавила, что сладкие кофейные напитки способны нанести такой же вред здоровью, а также обострить воспалительные процессы в организме.

Кортни Д'Анджело также предостерегла от чрезмерного употребления бекона. «В беконе очень много соли, избыток которой может повысить давление. Кроме того, содержащиеся в этом продукте нитриты крайне вредны для кишечника», — сказала диетолог.

То же самое, по мнению врача Кимберли Даффи, относится к колбасам и сосискам. Это продукты высокой степени обработки, а нитриты и насыщенные жиры, содержащиеся в них, могут стать причиной развития неизлечимых заболеваний желудочно-кишечного тракта, тяжелых болезней сердца и ожирения.

Ранее российский диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина назвала самые полезные продукты весной. По мнению специалиста, одним из них является квашеная капуста.