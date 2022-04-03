В России оценили заявление Польши о несработавших санкциях Запада

Сенатор Пушков заявил, что санкции Запада консолидировали российской общество

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале оценил заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о том, что антироссийские санкции Запада не сработали.

Сенатор отметил, что между желаниями политиков и реальностью есть большой разрыв. Намерения западных стран ограничениями развернуть россиян против власти и подорвать социальную стабильность обернулись противоположным эффектом — общество начало консолидироваться.

«Для Запада смысл санкций не только в том, чтобы подорвать наши экономические возможности, но и в подрыве социальной стабильности. На деле же наблюдается обратное: беспрецедентное давление со стороны США и их союзников приводит к противоположному и закономерному результату — консолидации общества ради защиты национальных интересов», — подчеркнул Пушков.

В качестве примера он привел статью интернет-портала The Conversation, где два американских автора приходят к выводу, что любая экономическая или политическая схватка приводит к объединению России перед лицом общего врага.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что введенные против России западные санкции не сработали. Доказательством неэффективности ограничений Моравецкий назвал возвращающийся к своему прежнему значению курс рубля. «Это означает, что наши действия не сработали так, как того желали лидеры [ЕС]», — посетовал премьер-министр.

