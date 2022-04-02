В Польше рассказали о неэффективности санкций против России

Премьер Польши Моравецкий заявил о неэффективности наложенных на Россию санкций

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что введенные против России западные санкции не сработали. Его слова приводит РИА Новости.

Доказательством неэффективности санкций Моравецкий назвал возвращающийся к своему прежнему значению курс рубля.

«Это означает, что наши действия не сработали так, как лидеры желали», — посетовал премьер-министр.

Ранее в Германии назвали санкции против России «тестом на прочность» для Запада. Такой материал был опубликован в немецкой газете Handelsblatt. В тексте отмечается, что усиление ограничительных мер в отношении РФ может нарушить единство среди западных стран. При этом раскол мировой экономики на враждебные блоки «ударит по этим странам еще сильнее».

Также автор сообщил, что среди последствий ужесточения санкционного давления для Запада — более высокие траты на энергию и продукты питания, потеря рабочих мест и прибытие миллионов беженцев.

По словам обозревателя, Россия, в отличие от Ирана, Венесуэлы и КНДР, плотно встроена в мировую экономику, поэтому связи с ней особенно важны для Европы, в частности Германии.