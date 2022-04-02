В Германии назвали санкции против России «тестом на прочность» для Запада

Handelsblatt сообщает, что санкции против России станут «тестом на прочность» для Запада

В Германии назвали санкции против России «тестом на прочность» для Запада. Соответствующий материал обозревателя Торстена Рике опубликовала немецкая газета Handelsblatt, передает РИА Новости.

В тексте отмечается, что усиление ограничительных мер в отношении РФ может нарушить единство среди западных стран. При этом раскол мировой экономики на враждебные блоки «ударит по этим странам еще сильнее».

Также автор сообщил, что среди последствий ужесточения санкционного давления для Запада — более высокие траты на энергию и продукты питания, потерю рабочих мест и прибытие миллионов беженцев. «В прошлом экономические санкции по большей части не работали, потому что они были слишком слабыми. Теперь санкции против России могут стать жестче, как и негативные последствия для нас», — говорится в тексте.

По словам Рике, Россия, в отличие от Ирана, Венесуэлы и КНДР, плотно встроена в мировую экономику, поэтому связи с ней особенно важны для Европы, в частности, Германии.

В четверг, 31 марта, Госдеп сообщил, что Европейский Союз (ЕС) и США провели первую встречу высокого уровня по России, в ходе которой они договорились о продолжении изоляции российской экономики, в том числе от мировой финансовой системы, а также о сотрудничестве в вопросах санкционного давления. Соединенные Штаты на заседании в Вашингтоне представляла заместитель госсекретаря Виктория Нуланд. Следующую встречу высокого уровня по России стороны договорились провести в конце 2022 года.