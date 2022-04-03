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В Калифорнии в результате стрельбы погибли шесть человек

В калифорнийском Сакраменто шесть человек погибли в результате стрельбы

Фото: Tom Brenner / Reuters

В городе Сакраменто американского штата Калифорния шесть человек погибли в результате стрельбы. Об этом городская полиция сообщила в Twitter.

По данным полиции, еще как минимум девять человек пострадали.

В ведомстве не уточнили детали происшествия. Известно лишь, что в центре города перекрыто несколько улиц. Местных жителей попросили избегать появления в данных районах.

Очевидцы рассказали агентству Associated Press, что видели пострадавших и жертв стрельбы. По словам местного активиста Берри Акция, он видел девушку, кричащую «Они убили мою сестру». Он отметил, что на улице также была женщина, которая искала сына.

20 марта в городе Думас штата Арканзас произошла стрельба на автошоу, в результате погиб один человек. Среди пострадавших оказались дети.

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Майя Гавашели
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