Один человек погиб в результате стрельбы на автошоу в США

В результате стрельбы на автошоу в США погиб один человек, среди пострадавших были дети

По меньшей мере один человек погиб в результате стрельбы на автошоу на автошоу в городе Думас штата Арканзас (США). Об этом сообщает телеканал KARK-TV, передает РИА Новости.

Как рассказали следователи, среди пострадавших на мероприятии были дети. На данный момент расследование продолжается.

О том, что как минимум десять человек получили ранения на автошоу во время традиционного городского праздника «Пикник по соседству», сообщалось ранее. Кто и по какой причине открыл стрельбу по людям, пока неизвестно.