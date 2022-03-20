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Один человек погиб в результате стрельбы на автошоу в США

В результате стрельбы на автошоу в США погиб один человек, среди пострадавших были дети

Фото: J.L. Sousa, Register / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

По меньшей мере один человек погиб в результате стрельбы на автошоу на автошоу в городе Думас штата Арканзас (США). Об этом сообщает телеканал KARK-TV, передает РИА Новости.

Как рассказали следователи, среди пострадавших на мероприятии были дети. На данный момент расследование продолжается.

О том, что как минимум десять человек получили ранения на автошоу во время традиционного городского праздника «Пикник по соседству», сообщалось ранее. Кто и по какой причине открыл стрельбу по людям, пока неизвестно.

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Марина Совина
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