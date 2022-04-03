Рассмотрение антироссийских инициатив по Украине застопорилось в Конгрессе США

WP: рассмотрение законопроектов против России из-за Украины застопорилось в Конгрессе США

Рассмотрение антироссийских законопроектов, внесенных в Конгресс США из-за военной операции на Украине, застопорилось, сообщила газета The Washington Post (WP).

Речь идет о мерах, которые, в частности, направлены на запрет импорта российской нефти, отмену торговых преференций для России и Белоруссии, предоставление федеральному правительству средств для преследования чиновников и бизнесменов из России, замораживание использования РФ ее золотых резервов, а также разрешение правительству США использовать конфискованные российские активы для оказания помощи Украине.

Издание обратило внимание на «бесчисленное множество причин бездействия законодателей», то есть о «связанных с достижением целей на Капитолийском холме повседневных проблемах, таких как столкновение личных интересов, партийная политика и правила Сената, которые могут усложнить даже простые вопросы».

Как указывает издание, нынешняя ситуация связана с долгосрочным ослаблением ранее значительной роли американского Конгресса в сферах внешней политики и национальной безопасности, а также с политической поляризацией вокруг этих тем.

Ранее директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд заявила, что США введут новый пакет санкций против 120 организаций из России и Белоруссии. Бедингфилд пояснила, что юридические лица, вошедшие в список, не смогут получать технологии из США без лицензии. При этом, отметила она, в большинстве случаев в предоставлении такой лицензии им будет отказано.