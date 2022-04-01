США введут новые санкции против России и Белоруссии

В Белом доме заявили о введении США санкций против 120 организаций из России и Белоруссии

Директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд заявила, что США введут новый пакет санкций против 120 организаций из России и Белоруссии. Она сообщила об этом ходе брифинга для журналистов, передает ТАСС.

120 организаций из России и Белоруссии попадут под санкции США

Бедингфилд пояснила, что юридические лица, вошедшие в список, не смогут получать технологии из США без лицензии. При этом, отметила она, в большинстве случаев в предоставлении такой лицензии им будет отказано.

В ближайшие дни Минторг предпримет дополнительные действия, чтобы ослабить российский оборонный, космический и морской секторы и добавит 120 организаций из России и Белоруссии Кейт Бедингфилд Директор по коммуникациям Белого дома

Черный список силовых структур Белоруссии

Вечером 1 апреля стало известно, что Министерство торговли США внесло в черный список силовые структуры Белоруссии. В него вошли КГБ республики, Внутренние войска МВД, а также спецподразделение «Альфа».

24 юрлица из Белоруссии попали под экспортные санкции США

Всего экспортные санкции введены против 24 юридических лиц из Белоруссии. В списке также числятся Государственный военно-промышленный комитет республики, Минский завод колесных тягачей (МЗКТ) и Управление внутренних дел Гомельского областного исполнительного комитета. В ведомстве подчеркнули, что санкции вводятся в ответ на то, что Белоруссия «поддерживала Вооруженные силы России».

Российские предприятия

В уведомлении на сайте Федерального реестра США говорится, что в новый пакет антироссийских санкций вошли предприятия, связанные с оборонным, аэрокосмическим и морским секторами РФ.

Согласно документу, эти организации «действовали вопреки интересам национальной безопасности или внешней политики Соединенных Штатов». Они были внесены в санкционный перечень за «приобретение и попытки приобретения продукции, внесенной в список запрещенной [к поставкам], для поддержки Вооруженных сил России» и «поддержки усилий России по модернизации [своих] вооруженных сил».

96 российских предприятий попали под новые санкции США

Всего в перечень попали 96 российских предприятий. Среди них производственное объединение «Севмаш» (входит в состав Объединенной судостроительной корпорации), 46-й Центральный научно-исследовательский институт Минобороны России, Институт физики высоких энергий, Институт теоретической и экспериментальной физики имени А.И. Алиханова, судостроительный завод, Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского, а также 35 предприятий корпорации «Тактическое ракетное вооружение».

Последствия санкций

Ранее The Hill опубликовал материал, где говорится, что антироссийские санкции и последовавшее за этим увеличение стоимости энергоносителей может привести экономику США к рецессии.

Автор отметил, что недавний скачок цен на энергоносители «сильно ударил по многим семьям и отраслям и может иметь гораздо более серьезные последствия для американской и мировой экономики».

Предложение России ухода от недавних санкций может увеличить шансы на мир на Украине, а также стабилизировать международные энергетические рынки The Hill

По словам автора, необходимо диверсифицировать поставки нефти с целью снизить риск внезапного повышения цен. Отмечается, что для этого следует вернуться к иранской ядерной сделке, так как Тегеран обладает огромными запасами нефти. Кроме того, необходимо поддерживать усилия по развитию альтернативных источников энергии, говорится в материале.

«Санкционная дубинка»

Накануне посол России в США Анатолий Антонов, комментируя ситуацию, заявил, что Москва призывает Вашингтон «перестать размахивать санкционной дубиной». Дипломат подчеркнул, что новые ограничения «сопровождаются ничем не подкрепленными обвинениями и инсинуациями».

На деле речь идет о целенаправленных попытках ограничить технологическое развитие нашей страны. Дошло до того, что Минфин США теперь грозит санкциями за любое взаимодействие с Россией в аэрокосмической сфере, несмотря на заверения НАСА о крайней заинтересованности в сохранении диалога. Призываем американские власти перестать размахивать санкционной дубиной, которая наносит удары по самим США и их союзникам Анатолий Антонов Посол России в США

О том, что Минторг США введет санкции против организаций из России и Белоруссии, директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд сообщила вечером 31 марта. По ее словам, это будет сделано в ближайшие дни.