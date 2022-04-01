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Раскрыты подробности о новом пакете антироссийских санкций США

США ввели санкции против структур РФ, связанных с оборонным и аэрокосмическим секторами

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Минторг США раскрыл подробности нового пакета антироссийских санкций. В него вошли предприятия, связанные с оборонным, аэрокосмическим и морским секторами РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее уведомление, опубликованное на сайте Федерального реестра США.

В нем утверждается, что данные организации «действовали вопреки интересам национальной безопасности или внешней политике Соединенных Штатов». Они были внесены в санкционный перечень за «приобретение и попытки приобретения продукции, внесенной в список запрещенной [к поставкам], для поддержки вооруженных сил" России» и «поддержки усилий России по модернизации [своих] вооруженных сил».

Всего в перечень попали 96 российских предприятий Среди них производственное объединение «Севмаш» (входит в состав Объединенную судостроительную корпорацию), 46-й Центральный научно-исследовательский институт Минобороны России, Институт физики высоких энергий, Институт теоретической и экспериментальной физики имени А.И. Алиханова, судостроительный завод, Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского, а также 35 предприятий корпорации «Тактическое ракетное вооружение».

Ранее директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд в ходе брифинга для журналистов пояснила, что юридические лица, вошедшие в список, не смогут получать технологии из США без лицензии. При этом, отметила она, в большинстве случаев в предоставлении такой лицензии им будет отказано. Всего в новый пакет санкций вошли 120 российских и белорусских организаций, в том числе КГБ Белоруссии, Внутренние войска МВД, а также спецподразделение «Альфа».

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Марина Совина
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