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Канцлера Германии освистали на митинге после слов о беженцах и пандемии

Канцлера ФРГ Шольца освистали в ходе выступления на митинге в Эссене

Кацлера Германии Олафа Шольца освистали на митинге в Эссене. Об этом сообщает немецкое издание Kölnische Rundschau.

Митинг в городе Эссен был приурочен к началу избирательной кампании социал-демократической партии ФРГ на выборах в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия. Судя по ролику, распространившемуся в соцсетях, канцлера освистали после слов о том, что в Германии с солидарностью относятся к украинским беженцам, а также проблемам в здравоохранении на протяжении пандемии коронавируса.

В ответ Шольц заявил публике, что та может «спокойно кричать». «Это то, за что мы боремся, за что борются граждане Украины — чтобы можно было без страха высказать свое мнение», — заявил он в ходе выступления.

Канцлер также подчеркнул, что не принимает злой цинизм, с которым некоторые заявляют о невозможности выражать мнение по указанной теме. В связи с этим он посоветовал оглянуться на существующие в мире диктатуры — тогда они, уверен Шольц, поймут, что это значит.

Ранее германский министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек предрек раскол в обществе страны из-за конфронтации с Россией и полного отказа от закупок российских энергоносителей.

Алевтина Запольская
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