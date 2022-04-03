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США пообещали очень скоро ввести санкции против руководства России из-за Украины

Госдепартамент: США очень скоро введут санкции против руководства России из-за Украины
Нед Прайс

Нед Прайс. Фото: Pool / Reuters

Официальный представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты «очень скоро» введут санкции против руководства России из-за ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Вашингтон намерен продолжить оказывать давление на президента России Владимира Путина и его окружение. «Подозреваю, что скоро вы очень скоро увидите применение дополнительного давления», — сказал Прайс.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о планах усилить санкции против России. «Я сделаю все, что в моих силах, чтобы заморить голодом военную машину Путина», — пообещал он. Политик добавил, что Лондон готов также усилить военную поддержку Украины и пакет гуманитарной помощи.

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Марина Совина
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