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Борис Джонсон пообещал «заморить голодом» военную машину Путина

Премьер Великобритании Джонсон заявил о готовности усилить санкции против России

Фото: UK Parliament / Jessica Taylor / Reuters

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о планах усилить санкции против России. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я сделаю все, что в моих силах, чтобы заморить голодом военную машину Путина», — пообещал он. Политик добавил, что Лондон готов также усилить военную поддержку Украины и пакет гуманитарной помощи.

2 апреля Великобритания и Украина согласились продолжать усиливать санкционное давление на Россию. В канцелярии премьер-министра королевства отметили важность наращивать давление антироссийских санкций с целью усиления экономического давления на Москву «до тех пор, пока российские войска не покинут украинскую территорию».

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал санкционное давление на Россию беспрецедентным и заявил, что с подобным воздействием не сталкивалась ранее ни одна страна.

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Марина Совина
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