Борис Джонсон пообещал «заморить голодом» военную машину Путина
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о планах усилить санкции против России. Об этом сообщает РИА Новости.
«Я сделаю все, что в моих силах, чтобы заморить голодом военную машину Путина», — пообещал он. Политик добавил, что Лондон готов также усилить военную поддержку Украины и пакет гуманитарной помощи.
2 апреля Великобритания и Украина согласились продолжать усиливать санкционное давление на Россию. В канцелярии премьер-министра королевства отметили важность наращивать давление антироссийских санкций с целью усиления экономического давления на Москву «до тех пор, пока российские войска не покинут украинскую территорию».
Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал санкционное давление на Россию беспрецедентным и заявил, что с подобным воздействием не сталкивалась ранее ни одна страна.