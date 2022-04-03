В российской больнице две скорые провалились под землю

В гараже больницы в Нижегородской области две машины скорой помощи провалились под землю

В больнице села Починки Нижегородской области две машины скорой помощи провалились под землю. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

По словам местных жителей, пол в гараже центральной районной больницы рухнул от ветхости. Пострадавших в результате инцидента нет. В издании отметили, что решение о том, как и за чей счет нужно вытаскивать машины, будет принято завтра.

В пресс-службе регионального Минздрава изданию не стали комментировать, каким образом сейчас оказывается скорая медицинская помощь в Починках, сославшись на выходной день.

Ранее в апреле в Москве в районе съезда с Кутузовского проспекта на Рублевское шоссе автомобиль каршеринга заехал в подземный переход. Пешеходов в переходе не было, в автомобиле находились два человека, информации об их состоянии нет.