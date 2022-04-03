Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Москве каршеринг заехал в подземный переход

Каршеринг заехал в подземный переход на Кутузовском проспекте в Москве

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Москве в районе съезда с Кутузовского проспекта на Рублевское шоссе автомобиль каршеринга заехал в подземный переход. Об этом сообщается в Telegram-канале «Дептранс.Оперативно».

Согласно сообщению, авария произошла около 06:00 3 апреля. Пешеходов в переходе не было, в автомобиле находилось два человека, информации об их состоянии нет.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Также известно, что он был пьян.

Машину удалось отбуксировать на улицу в безопасное место, переход освободили.

31 марта стало известно, что в Ханты-Мансийском автономном округе на трассе Р-404 столкнулись 22 машины. По данным ГИБДД. причиной аварии стало несоблюдение водителями дистанций и неблагоприятные погодные условия. В ведомстве сообщили о двух пострадавших.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Гавашели
Обсудить
Последние новости
В Польше заявили о готовности разместить ядерное оружие США
Байден уснул на церемонии ввода в строй атомной подлодки
Призер Олимпийских игр порассуждал о финансировании российских турниров
В России выявили 16 828 случаев заражения коронавирусом за сутки
В Москве каршеринг заехал в подземный переход
Россиянка отдохнула в Крыму и назвала способы осадить мошенников
Россиянам назвали способ сократить долг за кредит вдвое
Названа возможная причина смерти россиянина на концерте Сергея Трофимова
Посол Украины упрекнул президента Германии в тесных связях с Россией
Талибы запретили афганцам выращивать мак
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.