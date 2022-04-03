В Москве каршеринг заехал в подземный переход

Каршеринг заехал в подземный переход на Кутузовском проспекте в Москве

В Москве в районе съезда с Кутузовского проспекта на Рублевское шоссе автомобиль каршеринга заехал в подземный переход. Об этом сообщается в Telegram-канале «Дептранс.Оперативно».

Согласно сообщению, авария произошла около 06:00 3 апреля. Пешеходов в переходе не было, в автомобиле находилось два человека, информации об их состоянии нет.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Также известно, что он был пьян.

Машину удалось отбуксировать на улицу в безопасное место, переход освободили.

31 марта стало известно, что в Ханты-Мансийском автономном округе на трассе Р-404 столкнулись 22 машины. По данным ГИБДД. причиной аварии стало несоблюдение водителями дистанций и неблагоприятные погодные условия. В ведомстве сообщили о двух пострадавших.