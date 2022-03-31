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На российской трассе столкнулись 22 автомобиля

На трассе в ХМАО из-за непогоды столкнулись 22 автомобиля, два человека пострадали

Фото: Александр Казаков / «Коммерсантъ»

На трассе Р-404 в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) произошло столкновение 22 машин. Об аварии сообщили в региональном управлении ГИБДД, передает ТАСС.

По данным ведомства, ДТП на российской трассе произошло из-за несоблюдения водителями дистанции. Также причиной аварии на автодороге ТюменьТобольскХанты-Мансийск названы неблагоприятные погодные условия.

В ГИБДД добавили, что, предварительно, в результате столкновения пострадали два человека.

В четверг, 31 марта, в ХМАО синоптики спрогнозировали сильный снег, метель и порывы ветра со скоростью 18-23 метра в секунду, следует из данных регионального управления МЧС. Также в ведомстве предупредили о возможности снежных заносов на дорогах.

Ранее массовое ДТП произошло в Подмосковье на 45-м километре Новорижского шоссе — там столкнулись около 20 автомобилей. Из-за аварии было парализовано движение в сторону Москвы после съезда с ЦКАД.

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Анастасия Шейкина
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