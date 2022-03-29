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Массовое ДТП с участием двух десятков автомобилей в Подмосковье сняли на видео

В Подмосковье на 45-м км Новорижского шоссе столкнулись около 20 автомобилей

В Подмосковье на 45-м км Новорижского шоссе столкнулись около 20 автомобилей. Очевидцы сняли место происшествия на видео. Кадры во вторник, 29 марта, публикует Telegram-канал «Подъем».

Уточняется, что движение после съезда с ЦКАД в сторону Москвы парализовано. Информации о пострадавших пока нет.

16 марта на трассе в Саратовской области произошло массовое ДТП — столкнулись 13 автомобилей.

Инцидент произошел в Балаковском районе на 258-м километре дороги Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград. По данным ГИБДД, водители не учли погодные условия и не смогли соблюсти скорость, а также безопасную дистанцию.

Евгения Куликова
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