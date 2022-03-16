На российской трассе столкнулось больше десятка автомобилей

В Саратовской области произошла массовая авария с участием 13 автомобилей

На российской трассе в Саратовской области произошло массовое ДТП — столкнулись 13 автомобилей. Об этом со ссылкой на управление ГИБДД ГУ МВД по региону передает ТАСС.

Инцидент произошел в Балаковском районе на 258-м километре дороги Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград около 16:10 по московскому времени. По данным ГИБДД, водители не учли погодные условия и не смогли соблюсти скорость, а также безопасную дистанцию.

«В результате ДТП никто не пострадал. Всего 13 автомобилей», — уточнили в управлении.

Глава Балаковского района Сергей Грачев в своем Telegram-канале добавил, что власти перекрыли трассу в сторону Ершова и Духовницкого по причине сильной метели. Грачев призвал автовладельцев по возможности отказаться от поездок.

Ранее в Ветлужском районе Нижегородской области в ДТП с автобусом пострадали 15 человек. В прокуратуре России уточнили, что рейсовый автобус опрокинулся. Ведомство занялось выяснением обстоятельств аварии.