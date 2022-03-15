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В российском регионе при опрокидывании автобуса пострадали 15 человек

В Нижегородской области при опрокидывании автобуса 15 россиян получили травмы

Фото: Прокуратура Нижегородской области

В Ветлужском районе Нижегородской области в ДТП с автобусом пострадали 15 человек. Об этом сообщается на сайте прокуратуры российского региона.

В ведомстве уточнили, что рейсовый автобус опрокинулся. Прокуратура выясняет обстоятельства ДТП.

«Одновременно прокуратура организовала проверку соблюдения федерального законодательства при оказании услуг», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в Карелии на трассе в А-121 «Сортавала» перевернулся туристический автобус со студентами — в результате ДТП пострадали шестеро россиян. Всего в салоне находились 37 человек.

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Анастасия Шейкина
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