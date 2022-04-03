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У инфузорий обнаружен уникальный механизм дыхания

Ученые Калифорнийского университета обнаружили уникальный механизм дыхания у инфузорий

Изображение: UC Davis

Ученые Калифорнийского университета обнаружили, что инфузории тетрахимены имеют уникальный механизм дыхания, используя кислород иначе, чем другие организмы, такие как растения, животные или дрожжи. Открытие опубликовано в журнале Science.

Как и все другие эукариоты и некоторые бактерии, тетрахимены потребляют кислород для выработки энергии посредством клеточного дыхания — цепи биохимических реакций, протекающих внутри митохондрий. Благодаря дыханию клетка производит воду из атомов кислорода и водорода, а также молекулы АТФ, которые содержат энергию, необходимую для поддержания метаболизма. Все это осуществляется благодаря переносу электронов с одних белковых молекул на другие внутри митохондриальных структур, называемых кристами.

Еще в 70-80-х годах ученые обнаружили, что у тетрахимен белок, переносящий электроны — цитохром с — и фермент, потребляющий кислород на конце цепи — терминальная оксидаза, — функционируют иначе, чем у растений и животных. В новой работе ученые провели более подробное исследование цепи переноса электронов с помощью криоэлектронной микроскопии и использовали специальные алгоритмы для распознавания участвующих в дыхании белков.

Автор работы идентифицировали структуры 277 белков, представляющих цепь переноса электронов. У некоторых из этих белков не оказалось соответствующего гена в известной базе данных генома тетрахимен, что указывает на то, что эти белки представляют собой ранее неизвестные компоненты механизмы дыхания у инфузорий.

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Александр Еникеев
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