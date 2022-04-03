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Под Белгородом произошел взрыв

В городе Томаровка Белгородской области произошел взрыв в небе с падением обломков

Фото: Shutterstock

В городе Томаровка Белгородской области произошел взрыв неопознанного объекта в небе с падением обломков на землю, сообщил глава администрации Яковлевского городского округа Олег Медведев в своем Telegram-канале.

По его словам, произошел «хлопок, на землю упали обломки». Он добавил, что их увезли оперативные службы, они не представляют опасности. Улица, где упали обломки, была оцеплена, но вскоре движение будет возобновлено.

Жертв и разрушений в результате взрыва нет, отметил Медведев. Причины взрыва пока неизвестны.

Томаровка находится в 30 километрах от границы с Украиной.

Ночью 1 апреля на нефтебазе в Белгороде произошел пожар. Позднее стало известно, что он стал результатом авиаудара с двух вертолетов украинской авиации, зашедших на территорию России на малой высоте. Кроме нефтебазы, была обстреляна и типография.

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Антон Похиляк
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