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МВД Белоруссии рассказало о способах для украинских беженцев попасть в страну

МВД Белоруссии сообщило о тайных тропах украинских беженцев

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Украинские беженцы попадают на территорию Белоруссии различными путями. Об этом сообщил начальник департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии Алексей Бегун, передает «Интерфакс».

Он пояснил, что Киев закрыл государственную границу с Республикой Беларусь. В результате для украинцев одним из способов пересечения границы стал въезд в Белоруссию через территорию Польши. Также часты случаи перехода госграницы по тайным тропам. «Каждый день только на гомельском участке границы прибывают больше ста человек, причем с абсолютно разными жизненными ситуациями и зачастую без документов, удостоверяющих личность», — отметил Бегун.

Ранее в Минске объявили, что желающие эвакуироваться из зоны боевых действий иностранцы могут беспрепятственно выехать в Белоруссию любым доступным способом. Любые ограничения на въезд, включая визы, были отменены для них до 15 апреля.

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Марина Совина
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