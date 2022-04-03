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Трамп предсказал США экономический кошмар

Экс-президент США Трамп заявил, что страна находится на пороге экономического кошмара
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: CNP/ Globallookpress.com

Бывший президент США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в Мичигане, предсказал Соединенным Штатам экономический кошмар — стагфляцию, когда произойдет одновременная инфляция и рецессия. Его слова приводит РИА Новости.

«Реальные доходы падают, нас качает на пороге экономического кошмара, известного как стагфляция. Кто-нибудь знает, что это такое? Одновременная инфляция и рецессия. Хорошо звучит?» — подчеркнул экс-лидер.

По мнению Трампа, виновными в сложившейся ситуации стали демократы во главе с действующим президентом США, его предшественник назвал происходящее «инфляционным бедствием Байдена».

Ранее Трамп назвал действующего главу государства Джо Байдена и его администрацию главной причиной, по которой страна переживает худшие времена в своей истории. По его словам, в важный и опасный для государства период, когда ему необходим сильный лидер, страной управляет человек, который едва понимает что происходит вокруг него.

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Марина Совина
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