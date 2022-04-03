Трамп назвал превосходящую Россию и Китай угрозу для США

Экс-президент США Трамп назвал американских политиков главной угрозой стране

Бывший президент США Дональд Трамп на митинге сторонников назвал американских политиков главной угрозой стране, опасность от которых превосходит даже Россию и Китай, сообщает РИА Новости.

«Самая большая угроза для нас исходит не снаружи, а от больных и радикальных политиков, которые, зная или не зная, хотят уничтожить нашу страну. Это самая большая угроза. Больше России или Китая», — заявил экс-президент.

Помимо этого, бывший американский лидер рассказал о твердом намерении принять участие в следующих президентских выборах и пообещал «вернуть Белый дом».

Ранее он назвал действующего главу государства Джо Байдена и его администрацию главной причиной, по которой страна переживает худшие времена в своей истории. Он считает, что в важный и опасный для государства период, когда ему необходим сильный лидер, страной управляет человек, который едва понимает что происходит вокруг него, что он вообще говорит и где он находится.