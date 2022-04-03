США решили позволить Украине самой определять свое будущее

В Белом доме заявили, что США позволят Украине самой определять свое политическое будущее

США позволят Украине самой определять свое политическое будущее. Об этом решении заявил глава аппарата Белого дома Рон Клейн, передает РИА Новости.

«Что касается политического будущего Украины, то его должна определить сама Украина», — подчеркнул политик. При этом он добавил, что текущей военной операции российской стороны необходимо дать отпор. «Вот почему мы делаем столь многое для того, чтобы поддержать президента [Украины Владимира] Зеленского оружием и иной помощью», — рассказал Клейн.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что западные санкции могут быть сняты с России в зависимости от результатов переговоров Москвы и Киева. По словам дипломата, дальнейшие события по этому вопросу «зависят от России».